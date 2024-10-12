السبت 12 أكتوبر 2024
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ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان لشباب بلبيس بالشرقية

شباب الشرقية:ندوة
شباب الشرقية:ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان لشباب بلبيس

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذًا لفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، قامت إدارة التعليم  المدني بالمديرية بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة

شباب الشرقية ينظم ندوة دينية للرد على استفسارات لجنة الدعوة

ندوات توعوية للشباب والفتيات 

وذلك  بتنفيذ ندوات توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركزي شباب عرب البياضين وأنشاص الرمل التابعين لإدارة شباب بلبيس بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

 

الخدمات المجانية فى سرية تامة 

 أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية، لافتًا إلى أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

شباب الشرقية ينظم ندوة عن ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالنبي

المهندس محافظ الشرقية 

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفعاليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

 

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة بناء الانسان الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية وحدة متطوعى الشرقية ادارة التعليم المدنى

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