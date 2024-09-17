الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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شباب الشرقية ينظم ندوة دينية للرد على استفسارات لجنة الدعوة

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة

اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، قامت  المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلي لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة

شباب الشرقية ينظم ندوة عن ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالنبي

الندوة عرضت اليوم 

تم  عرض الندوة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة الموضحتان على الفيس بوك  

الشيخ أحمد عبدالقادر قدم الندوة 

أضاف عبدالعظيم ان فضيلة الشيخ احمد عبد القادر على عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة قام بتقديم الندوة والتي قام خلالها  بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية 

الكتاب والسنة المؤكدة 

والتي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

شباب الشرقية تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان في كفر الحصر

محافظ الشرقية 

وبدورة أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع

 

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