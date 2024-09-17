شباب الشرقية ينظم ندوة دينية للرد على استفسارات لجنة الدعوة

اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، قامت المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلي لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة

الندوة عرضت اليوم

تم عرض الندوة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة الموضحتان على الفيس بوك

الشيخ أحمد عبدالقادر قدم الندوة

أضاف عبدالعظيم ان فضيلة الشيخ احمد عبد القادر على عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة قام بتقديم الندوة والتي قام خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية

الكتاب والسنة المؤكدة

والتي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

محافظ الشرقية

وبدورة أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع