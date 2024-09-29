تبدأ اليوم، قوافل بيطرية علاجية ضمن مبادرة "بداية" بالوادي الجديد
تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، برنامج قوافل بيطرية علاجية للكشف والعلاج بالمجان فى الفترة من اليوم الأحد ٢٩/٩/٢٠٢٤ حتى ٣/١٠/٢٠٢٤ وذلك فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأوضح الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن القوافل الطبية تأتي في إطار في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ لتقديم خدمات في مختلف التخصصات البيطرية وبالمجان، وتوفير المستلزمات البيطرية والأدوية، إلى جانب خدمات التطعيم، ورش وتطهير الحيوانات؛ لحمايتها من الأمراض.
وأكد الكومي، حرص مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، على دعم التوعية والخدمات الصحية والبيطرية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الشاملة، وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية.
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