الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

الوادي الجديد تحتفل بعيدها القومي الـ65: افتتاح مشروعات جديدة

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

استقبل محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، اليوم الخميس، عددا من محافظي الوادي الجديد السابقين لحضور الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ 65، واحتفالات أكتوبر المجيدة ضمن احتفالات المحافظة بذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد عام 1959، وإنشاء هيئة تعمير الصحاري وادي جديد موازِ لوادي النيل في الصحراء الغربية

جاء بحضور اللواء طارق المهدى، واللواء جمال امبابى، واللواء محمود خليفة المحافظين القدامى للوادي الجديد، حيث يتم تكريمهم بيوم الوفاء في قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمجمع المصالح الحكومي المميكن الجديد المزمع افتتاحه اليوم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 65.

تتضمن الاحتفالية عروض وكورال من طلاب التعليم وفنون شعبية وعروض إنجازات الوادي الجديد خلال السنوات الماضية وتفقد مجموعة من المشروعات القومية والكبرى ومجموعة من المزارع المميزة بمركز الخارجة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه دعوة عامة لجميع أهالي الوادي الجديد، لحضور احتفالات المحافظة بعيدها القومي ويوم الوفاء الـ 65، اليوم الخميس، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة

وأوضح "الزملوط"، أن الاحتفالية تضم موكب الزهور بالسيارات أمام مدرسة الخارجة العسكرية بامتداد شارع جمال عبد الناصر وبعض التفقدات للمزارع النموذجية وبعض الافتتاحات والجولات، حيث تشهد المحافظة هذا العام افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، وانتقال العاملين بالمديريات والجهات الحكومية، في ظل جاهزية المرافق وتوفير احتياجات منظومة العمل.

 

 

 

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