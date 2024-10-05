السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

قام اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ يرافقهما اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد،  والعقيد محمود عبد العزيز نائب المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة؛ احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة الذين روت دماؤهم الزكية أرض الوطن. 

وقدّم محافظ الوادى الجديد، التهنئة لرجال القوات المسلحة الباسلة، مُثمنًا تضحياتهم الجليلة فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله أن يحفظ لمصر أمنها وازدهارها وأن تظل رايتها دومًا مرفوعةً خفّاقة بعزةٍ وكرامة.

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