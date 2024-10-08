الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث استعدادات إقامة معرض زراعي الشهر المقبل

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

 التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات القائمة على تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية؛ في إطار الاستعداد لإقامة "معرض الوادي الجديد الزراعي" الشهر المقبل.

 

الملتقى التسويقي المصري للتمور

 وصرّحت نائب محافظ الوادى الجديد بأنّ الملتقى التسويقي المصري للتمور ينطلق هذا العام بشكل أكثر توسعًا عقب ما حققه من نجاح في نسخه الثلاث الماضية، حيث يجري التخطيط لإقامة (معرض الوادي الجديد الزراعي - Egy Agri) بداية نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة؛ ليضم المجالات ذات الصلة بالزراعة بالتعاون مع الدول ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية إلى جانب النخيل والتمور ومجالات الاقتصاد الأخضر.

ولفتت نائب المحافظ لمشاركة جامعة الوادي الجديد في عقد مجموعة من المؤتمرات والندوات العلمية في مجالات الزراعة، بما يمثل فرصة جيدة لالتقاء الباحثين وتعزيز حركة البحث العلمي تحت مظلة المعرض.
 

 

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