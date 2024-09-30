بنك القاهرة، خطوات إرسال الحوالات من الخارج للعملاء

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إجابة حول تنفيذ استقطاع للعمولة في كل الحوالات الواردة من الخارج وقيمة ذلك في المعاملات داخل الفروع.

وقال بنك القاهرة: ان الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا (بشباك الفرع )" يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.

حدد بنك القاهرة خطوات إرسال الحوالات من الخارج لعملائه.

وحول خطوات إرسال الحوالة من الخارج على بنك القاهرة فهي التالي:

يتوجه الراسل الذي يرغب في تحويل مبلغ مالي إلى إحدى فروع شركات التحويل المتعاقدة مع بنك القاهرة بالخارج.

ويقوم بطلب إرسال حوالة على محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بمصر مع توضيح الآتي:

الاسم الرباعي للمستفيد من الحوالة.

رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة قاهرة كاش بمصر.

يتم تحويل المبلغ المراد على محفظة قاهرة كاش الخاصة بالمستفيد من الحوالة.