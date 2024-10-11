خطوات حجز زيارة أون لاين للفرع في بنك مصر

أوضح بنك مصر أنه يمكن للعملاء حجز موعد عبر الأون لاين من خلال عدة خطوات.

وكشف البنك أنه يمكن للعملاء حجز زيارة الفرع من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وذلك من خلال شاشة تسجيل الدخول يتم اختيار حجز أو إعادة حجز زيارة الفرع، ثم إخال رقم الموبايل واختيار الفرع المراد زيارته ثم يتم اختيار الوقت والتاريخ المناسب للعميل ثم الضغط على تأكيد الزيارة، وفى حالة الرغبة في تعديل موعد الزيارة يتم الضغط على إعادة الجدولة.