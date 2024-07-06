السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

رسوم ومصاريف بطاقة حوالتي من بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يبحث الملايين من عملاء بنك مصر عن رسوم ومصاريف إصدار بطاقة حوالتي. 

وكشف مسؤولون بنك مصر أنه اعتبارًا من أول يونيو 2024 أصبحت مصاريف الإصدار 30 جم للعملاء.

ونرصد في السطور التالية 10 معلومات عن بطاقة حوالتي من بنك مصر:

 

مزايا بطاقة حوالتي من بنك مصر

1- تصدر بطاقة حوالتي مجانًا من كافة فروع البنك للعملاء المستفيدين (في مصر) والراغبين في صرف قيمة الحوالات الواردة لهم من الخارج.

2- إصدار البطاقة يساعد في عدم  التوجه لفروع البنك لصرف هذه الحوالات ويتم تسجيل الرقم القومي ضمن البيانات الأساسية.

3- بطاقة تصدر لجميع العملاء بكافة فروع البنك.

4- مدة صلاحية البطاقة ثلاثة سنوات.

5- يتم التحويل من خلال شبكة المراسلين والصيارفة العرب المتعاقدين مع البنك المتاح بياناتهم على موقع البنك الالكتروني أو من خلال الاتصال بالبنك.

6- إرسال رسالة SMS للمستفيد لإخطاره بوصول الحوالة ومرجع الصرف.

7- عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: 

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8- يتم تغذية رصيد البطاقة بقيم الحوالات الواردة لحاملها بالجنيه المصري يوم ورودها من الخارج.

9- تمكن البطاقة حاملها من صرف قيمة الحوالات الواردة على مدار 24 ساعة يوميًّا.

10- الصرف من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM داخل وخارج مصر.

 

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