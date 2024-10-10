حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى في أحد مراكز العلاج الطبيعى بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي في منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بأحد مراكز العلاج الطبيعي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء عمل جلسة بأحد مراكز العلاج الطبيعى بالاشتراك مع آخر يعمل لدى المجنى عليه بأسلوب المغافلة.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة
يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
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