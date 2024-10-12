السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

الصحة اللبنانية تعلن
الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية

أعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 شهيدا، و10380 مصابا.

وكانت حصيلة الضحايا أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، حيث استشهد 22 شخصا وأصيب 117 آخرون في هجومين إسرائيليين على مبنيين سكنيين وسط بيروت.

وسجلت وحدة مواجهة الأزمات 57 هجوما جويا وعمليات قصف خلال اليوم الماضي استهدف معظمها جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت ووادي البقاع.

وافتتحت السلطات اللبنانية 1032 مركزا لإيواء النازحين، لجأ إليها 187 ألف شخص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وحدة مواجهة الأزمات في لبنان الغارات الاسرائيلية ضحايا الضربات الاسرائيلية السلطات اللبنانية

الأكثر قراءة

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

القبض على سودانيين فى فيصل وترحيلهم، مصدر أمني يوضح الحقيقة

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

مفاجأة صادمة تنتظر مبابي في منتخب فرنسا بعد واقعة الملهى الليلي

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

أخبار مصر: افتتاح محطة قطارات بشتيل، إسرائيل تحدد موعد الرد على إيران، العميد يلمح إلى استبعاد صلاح، قفزة بأسعار زجاجة الزيت

بايدن يحذر إيران: أوقفوا التآمر على ترامب وأي محاولة لاغتياله إعلان حرب

3 ملايين جنيه، تفاصيل وثيقة التأمين لاستخراج رخصة البناء بالقانون الجديد

منوعات

المزيد

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية