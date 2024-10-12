المعمل الجنائي يفحص حريق النزهة

وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أرض فضاء بدائرة قسم شرطة النزهة للوقوف على أسباب الحريق.

جاء ذلك عقب تمكن قوات الإطفاء بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في أرض فضاء بمنطقة النزهة من خلال 3 سيارات اطفاء .

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا؛ لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.