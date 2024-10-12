مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة بمحور أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل سيارة عند نزلة محور أكتوبر، خلف مسجد الشرطة، وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص كانوا بداخلها.

وكان مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في سيارة عند نزلة المحور، خلف مسجد الشرطة.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الدفاع المدني التي تمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم السيارة بالكامل، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وبفحص مكان الحريق تبين مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة تم نقلهم للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.