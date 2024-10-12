جامعة سوهاج تحقق انجازًا عالميًا جديدًا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2025 لتصنيف الجامعات حول العالم، حيث حققت الجامعة انجازًا عالميًا جديدًا، واحتلت الترتيب 1201-1500 عالميًا ضمن أكثر من 2000 جامعة من 115 دولة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم.

وثمن الدكتور حسان النعماني هذا الإنجاز ودورة في تحسين سمعة الجامعة المؤسسية والأكاديمية، مشيرًا الي انه طبقًا لهذا التصنيف قد تميزت الجامعة في مجالات الهندسة (Engineering)و العلوم الفيزيائية (Physical sciences) لتحصد المرتبة 601-800 علي مستوي جامعات العالم 2024، كما حصدت الجامعة المرتبة 801- 1000 علي مستوي جامعات العالم 2024 في مجالات العلوم السريرية والصحية (Clinical and health) وفي مجال علوم الحياة (Life science).

واوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مسئول النشر العلمي بالجامعة ان تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية هو تصنيف سنوي للجامعات يُنشر من قِبل مجلة تايمز للتعليم العالي، ويعتمد علي منهجية واضحة تقوم بدورها على 13 سِمة مجمعة تحت خمس فئات: التدريس (30%)، البحث (30%)، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).

ومن الجدير بالذكر ان جامعة سوهاج احتلت المرتبة 61-70 علي مستوي الجامعات العربية طبقا لتصنيف التايمز للجامعات العربيه 2023.