الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب خصومة ثأرية، مقتل عامل أثناء خروجه من مسجد في سوهاج

اسعاف
اسعاف

لقى عامل مصرعه بطلقات نارية عقب خروجها من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بمدينة دار السلام بسوهاج، بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بمقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل ويقيم بمدينة دار السلام أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة دارالسلام .
 

على الفور انتفل فريق من المباحث الجنائية بسوهاج وضباط مركز شرطة دارالسلام إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل أثناء خروجها من المسجد لاداء صلاة الجمعة قام بعض الاشخاص باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين.

 

وكلفت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج ضباط مركز شرطة دارالسلام بتحديد مرتكبى الواقعة وضبطه الى وجه السرعة وأخطار الطب الشرعى بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

ورشة عمل عن التدقيق اللغوي وعلامات الترقيم بتربية سوهاج

علوم سوهاج تنظم دورة تدريببة عن أساسيات الاسعافات الاولية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اداء صلاة الجمعة ادارة المباحث الجنائية اطلاق الاعيرة النارية الأجهزة الأمنية بسوهاج خصومة ثأرية بين عائلتين طلقات نارية مقتل عامل الأعيرة النارية

مواد متعلقة

ورشة عمل عن التدقيق اللغوي وعلامات الترقيم بتربية سوهاج

علوم سوهاج تنظم دورة تدريببة عن أساسيات الاسعافات الاولية

رئيس جامعة سوهاج يستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد بكلية التربية النوعية

محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص الطلبات المقدمة لنقل وندب المعلمات

الأكثر قراءة

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر وموريتانيا (فيديو)

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

منوعات

المزيد

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية