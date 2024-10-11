بسبب خصومة ثأرية، مقتل عامل أثناء خروجه من مسجد في سوهاج

لقى عامل مصرعه بطلقات نارية عقب خروجها من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، بمدينة دار السلام بسوهاج، بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بمقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل ويقيم بمدينة دار السلام أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة دارالسلام .



على الفور انتفل فريق من المباحث الجنائية بسوهاج وضباط مركز شرطة دارالسلام إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل كياد ر ع ٤٨ عاما عامل أثناء خروجها من المسجد لاداء صلاة الجمعة قام بعض الاشخاص باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليه بسبب وجود خصومة ثارية بين عائلتين.

وكلفت إدارة المباحث الجنائية بسوهاج ضباط مركز شرطة دارالسلام بتحديد مرتكبى الواقعة وضبطه الى وجه السرعة وأخطار الطب الشرعى بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.