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بسبب خلافات مالية، إصابة سائق بطلق ناري على يد جاره في سوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب سائق بطلق ناري خرطوش على يد جاره بسبب خلافات مالية شهد مركز طهطا خلال مشاجرة، حيث نقل المصاب إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

 

مشاجرة بالأعيرة النارية وإصابة عامل

تلقى اللواء صبري صالح مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من العقيد على الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا بوصول “حمدي م ا ع”، 42 عامًا - سائق الى مستشفى طهطا العام مصابًا "رش خرطوش" ومقيم بمركز طهطا.

وبالانتقال والفحص اتهم نجله “محمد ح م”، 19 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية، “أحمد م ع م”، 31 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه بينهما.

 

ضبط المتهم والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد أبو ستيت رئيس المباحث والرائد محمد دياب والنقيب محمد حريز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم  بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وقد تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات.  

 

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