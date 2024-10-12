جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفلة سجدة تثير الغضب، وخبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة

أثارت واقعة خطف واغتصاب وقتل الطفلة سجدة، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي وقعت في منطقة النهضة بدائرة حي السلام بالقاهرة، موجة من الغضب والاستنكار بين رواد السوشيال ميديا، حيث تحولت القضية إلى تريند يطالب الجميع بالعدالة للطفلة.

وتم إطلاق هاشتاج "اعدموا قاتلي سجدة"، في خطوة تعكس الحالة النفسية والمجتمعية التي يعيشها الناس بعد سماع تفاصيل الحادثة المأساوية.

تفاصيل القبض على المتهمين بقتل الطفلة سجدة

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، وهما سيدة وبائع فاكهة، خلال 24 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

وأعرب الكثيرون عن ارتياحهم لهذه السرعة في القبض على الجناة، إلا أن ذلك لم يمنع شعور الحزن والأسى الذي خيم على المجتمع.

العقوبات الجنائية المتوقعة تصل إلى الإعدام

بخصوص العقوبات الجنائية التي تنتظر الجناة، أوضح المستشار ياسر عرفات، الخبير القانوني، أن المشرع المصري قد شدد العقوبات لمواجهة مرتكبي جرائم خطف الأطفال.

فبحسب قانون الجرائم الجنائية، تُفرض عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من يرتكب جريمة خطف طفل دون تحايل أو إكراه.

وفي حالة اقتران جريمة الخطف بجرائم أخرى مثل القتل، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

وأشار عرفات إلى أن جريمة القتل التي ارتكبها الجاني ضد الطفلة سجدة تؤهل الجناة لمواجهة عقوبة الإعدام، نظرًا لكونهم ارتكبوا جنايتين معًا.

وتناولت العقوبات الخاصة بخطف الأطفال وفقًا لنصوص القانون كالتالي:

_ ونصت المادة 289 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على عقوبات بالغة تلاحق المتورطين في جرائم خطف الأطفال والتي قد تصل إلى السجن المشدد وتصل في بعض الجرائم إلى الإعدام حال اقترانها بجريمة.

-ونص القانون أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

-كما تنص المادة (287) على: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهروبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه

-وتنص المادة (288) على: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.

-وتنص المادة (٢٨٩) على: كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه ١٦ عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.