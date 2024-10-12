5 تشابهات بين مسلسل مطعم الحبايب وكارتون خلطبيطة بالصلصة

يتابع مسلسل مطعم الحبايب قطاع كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي، والمسلسل يقدم كواليس الحياة في المطبخ وجوانب من عمل الطهاة.

ولقد شعر كثير من متابعي المسلسل أنه يشبه في عدد من تفاصيله مسلسل الكارتون الشهير ratatouille المعروف باسم خلطبيطة بالصلصة، ومن أبرز هذه التفاصيل المتشابهة:

العملين تدور أحداثها داخل إطار مطبخ أحد المطاعم والتي يديرها شيف له اسم في عالم المطاعم، ففي مطعم الحبايب يديره الشيف أبو المجد، وفي خلطبيطة بالصلصة المطعم خاص بالشيف جوستو.

علاقة صبحي “أحمد مالك” وهدى المفتي “ وديدة” يشبهها المتابعون بشخصية لينجويني وكوليت أبطال خلطبيطة بالصلصة التي بدأت بالخلافات والمشكلات وانتهت بالتقارب والحب.

الشيف حسن، وهي الشخصية التي يجسدها حمزة العيلي، تشبه في شكلها الخارجي شيف كارتون خلطبيطة بالصلصة.

يتمتع الشيف حسن بالشر والحقد الذي كان يتصف به الشيف الذي كان يدير مطعم جوستو في خلطبيطة بالصلصة.

تسبب الفأر “ريمي” في فيلم خلطبيطة بالصلصة في تشميع مطعم جوستو حينما رآه مفتش الصحة هو وعشيرته، وفي مطعم الحبايب تسبب أحد الفئران الذي وضعه شخص قاصدا في تشميع مطعم الحبايب بعد رؤية مفتش الصحة له في المطبخ الخاص بالمطعم.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.