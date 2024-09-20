إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 32 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة وخط التنظيم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ 32 حالة تعدي على أراضي زراعية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ 32 حالة تعد على أراض زراعية وخط تنظيم بمساحة 3172 مترا مربعا تضمنت إزالة 20 حالة تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمركز القوصية و8 حالات تعد بمركز أبوتيج منهما 5 حالات تعد بالمباني على خط التنظيم و3 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعد بالمباني على خط التنظيم بمركز البدارية منوها إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف رؤساء مراكز القوصية وأبوتيج والبداري وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدات المحلية لهذه المراكز، لافتًا إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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