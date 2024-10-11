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معجزة الـ 10 ثوان، فريق طبي بأسيوط ينجح في إنقاذ جنين حي من رحم سيدة ميتة (صور)

الدكتور سامح والرضيع
الدكتور سامح والرضيع الذي تم إنقاذ حياته، فيتو

في واقعة جديدة هزت الشارع مشاعر الإنسانية في الشارع الأسيوطي مزجت بين الأمل والألم، الحزن والفرح، المأساة والسعادة قدم الفريق الطبي بمستشفى أبو تيج المركزي بمحافظة أسيوط في مدة لا تتجاوز الـ ١٠ ثوان أعقبتها 3 دقائق ملحمة إنسانية خرج فيها جنين ينبض بالحياة من جثة والدته المتوفاة ضاربين أروع مثال للتفاني في العمل وروح الفريق والرحمة والإنسانية.

 

 

مشهد درامي يتجسد في الحقيقة 

دقائق معدودة فصلت بين وفاة أم وميلاد الرضيع ربما نشاهد ذلك في مشهد درامي على التلفاز ونجد حماس الأطباء متجسد في إنقاذ الجنين ولكنْ حدث بشكل اروع وأكثر إبداعا في الحقيقة وذلك بمجرد دخول حالة المتوفاة جثة هامدة إثر إصابتها في حادث تصادم وقع أثناء توجهها للولادة ووصول الجثة للمستشفى.

 

استخراج الجنين من رحم والدته في ١٠ ثوان 

قام طبيب الطوارئ بإبلاغ طبيب النسا عن وجود حالة وفاة لسيدة حامل في شهرها التاسع وعلى الفور هرول الطبيب وأجرى أشعة سونار على السيدة ووجد أن الجنين ما زال ينبض داخلها فاتخذ قرارًا فورًا فأدخلها غرفة العمليات وأجرى عملية قيصرية لها وبالفعل استخرج الجنين بعد ١٠ ثوان من فتح بطن المتوفاة وكانت عملية الولادة بالأكمل لم تأخذ أكثر من ٣ دقائق.

 

طبيب الحالة يكشف تفاصيل ملحمة العملية القيصرية للسيدة المتوفاة 

يقول الدكتور سامح أرميا أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أبو تيج المركزي عن حالة الولادة بمجرد وصول بلاغ لقسم الطواري بالمستشفى بوجود حادث مروري ووقوع عدة مصابين وحالة وفاة واحدة لسيدة في عقدها الثالث من العمرة حامل في شهرها التاسع ووصولها للمستشفى جثة هامدة على الفور تم التدخل السريع بإجراء أشعة سونار وموجات فوق صوتية على السيدة ولاحظت وجود نبض في جسد الحنين وابلغت بالحالة فاخذ الدكتور هشام الشريف مدير المستشفى واستشاري نساء وتوليد قرار عاجلا بإجراء القيصرية في بضع دقائق للاستبقاء على حياة الجنين وانقاذه من الموت في حالة نادرة وأمل كنا نحارب من أجل تحقيقه.

الوقت ومهارة فريق العمل عنصري إنقاذ الجنين

وأضاف الدكتور سامح الوقت والسرعة كان أهم عامل لإنقاذ الجنين حيث أن توقف قلب الأم يمنع ضخ الدم ويوقف مرور الأكسجين للجنين في دقائق لذلك لزم الأمر أن يكون القرار وتنفيذه في أقصى سرعة ممكنة لذلك تم فتح غرفة العمليات وإجراء العملية القيصرية وفتح بطن المتوفاة واستخراج الجنين في ١٠ ثواني فقط لافتا إلى أن مهارة الطاقم الطبي كانت أبرز معالم نجاح تلك المعجزة حيث تواجد في غرفة العمليات طبيب التخدير وطبيب الجراحة وطبيب النساء والتوليد وطبيب الأطفال وطاقم التمريض ولم يتواني اي منهم عن العمل داخل غرفة العمليات وكان كل منهم يؤدي دوره بمهارة وسرعة فاقت التوقع حتى صور البعض إن تلك العملية كانت حرب أعصاب وملحمة توجت بالانتصار فور استخراج الرضيع.

 

وأضاف الدكتور سامح أن الأطباء جميعًا وفريق العمل كان يتعاون وكأن السيدة المتوفاة ما زالت على قيد الحياة متمسكين بخيط رفيع من الأمل ليخرج الجنين حيًّا من رحم والدته الميتة ولكن كان نقص الأكسجين قد أدى إلى توقف عضلة القلب وعلى الفور تم وضعه على الأجهزة وعاد القلب ينبض من جديد وتم وضعه في الحضانة تحت الملاحظة حتى استقرت حالته.

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تم التحفظ على جثة السيدة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي بحالة الوفاة وتم تسليم الجثمان لذويها ودفنها بمدافن القرية بأبو تيج بعد استخراج تصريح الدفن من النيابة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث المروري المتسبب في وفاة السيدة وما زال الرضيع تحت العناية في قسم الأطفال المبتسرين.

شارك في حالة الولادة القيصرية كل من الدكتور هشام الشريف مدير المستشفى واستشاري النساء والتوليد، والدكتور سامح أرميا (أخصائي النساء والتولي، والدكتور مصطفى زناتي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمود طلعت اخصائي العناية المركزة، والدكتور صفوت جرجس رئيس قسم الأطفال والدكتور محمود عرفات أخصائي الأطفال وحديثي الولادة).

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