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محافظات

إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في القوصية بأسيوط

إزالة حالة تعدي بأسيوط،
إزالة حالة تعدي بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمركز القوصية ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون رخصة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشيرًا إلى مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة المراكز والقرى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بنطاق القوصية 


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بنطاق المركز  وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز وبمشاركة مسئولي الجمعيات الزراعية وأملاك الدولة وغيرهم. 

 

إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية 

 

وتم تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية مير بإشراف صفاء بدوي رئيس الوحدة القروية وحالة أخرى بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني قرة بإشراف رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية القروية لافتًا إلى مصادرة المعدات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة واستكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 

تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي في أسيوط

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وأكد محافظ أسيوط على مواجهة أي محاولات لتعطيل إزالة التعديات بشكل حاسم وصارم وبالقانون على أن يتم حث المواطنين على الحفاظ على الارض الزراعية لأنها مصدر الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

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