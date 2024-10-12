السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببدر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات فى مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيق

كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية ببدر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة مستأجرة، وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما اعترف المتهمون بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها وبندقية آلية بالخزينة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

ويأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح بدر وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تشريح جثتي لصين قتلهما خفير أثناء محاولتهما سرقة حديد كمباوند بالسلام

مقتل لصين أثناء سرقة موقع تحت الإنشاء بالسلام

حرامي قلبه جامد، ضبط عامل حاول سرقة سيارة ربع نقل متوقفة أمام كافتيريا بصحراوي سوهاج

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية