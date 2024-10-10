الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببدر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة بدر بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات فى مدينة بدر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية ببدر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.


أكدت التحريات قيام المتهمين بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة مستأجرة، وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

 

كما اعترف المتهمون بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها وبندقية آلية بالخزينة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة بدر وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

مشغولات ذهبية بمليون جنيه، التحقيقات تكشف ملابسات سرقة مشرف المناطق الصناعية بالقليوبية

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في الساحل

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

عينة منشطات محمود بنتايك تثير جدلًا واسعًا، والجماهير يكشفون مصير إعادة السوبر الإفريقي

أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)

قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

قمة مصرية صومالية إرتيرية بأسمرة لتعزيز الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

منوعات

المزيد

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 10-10-2024 بالسوق المحلية

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

منها الإيمان والصبر، كيفية دخول العبد في معية الله

المزيد
الجريدة الرسمية