اعترافات صادمة لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببدر

أمرت نيابة بدر بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات فى مدينة بدر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية ببدر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



أكدت التحريات قيام المتهمين بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة مستأجرة، وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما اعترف المتهمون بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها وبندقية آلية بالخزينة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.