محمد منير يعود من ألمانيا بعد رحلة علاجية

عاد الفنان محمد منير إلى القاهرة بعد رحلة علاجية استمرت قرابة أسبوعين بالعاصمة الألمانية برلين، حيث رافقه في تلك الرحلة نجل شقيقته ومدير أعماله، بعدما طلب منه الفريق الطبي المعالج له في مصر بضرورة السفر إلى المانيا

تفاصيل رحلة محمد منير العلاجية

وكشف مصدر مقرب من الكينج أن تلك الرحلة كانت مجرد فحوصات دورية وإجراء بعض التحاليل والأشعة فقط، ولم يجر الفنان محمد أي عمليات جراحية.

وأضاف المصدر أن منير يتواجد حاليًا داخل منزله بمنطقة الشيخ زايد، برفقة شقيقته ونجلها وعدد من أفراد أسرته، كما أنه من المفترض أن يقضي فترة من الراحة قبل أن يعود لمواصلة نشاطة الفني، خاصة أنه اضطر مؤخرًا لإلغاء حفله الغنائي، الذي كان من المفترض أن يقام بمدينة الأسكندرية، وذلك بسبب ظروفه الصحية، وتعليمات الأطباء له بضرورة الراحة وعدم بذل أي مجهود يشكل خطرًا على حالته الصحية

طبيب محمد منير

يذكر أنه قد كشف الدكتور نور الدين عبد الرحيم، الطبيب المعالج للفنان محمد منير، آخر تطورات الحالة الصحية للكينج بعد إجرائه عملية جراحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"محمد منير بخير وبصحة جيدة وينعم بجو أسري دافئ مع الأصدقاء".

وأضاف: "تقابلت مع الفنان محمد منير في منتصف أغسطس وقمت بإجراء تدخل جراحي للكينج وخرج من المستشفى في اليوم التالي، وكان في أتم صحة والوضع الصحي مستقر".

وتابع:"حفاظا على الكينج محمد منير من الإجهاد والإرهاق فضلنا إراحته وتأجيل حفله في الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن منير سيذهب إلى ألمانيا للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية.