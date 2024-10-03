برنامج محمد منير الفني بعد عودته من رحلة علاج بألمانيا

عاد الفنان محمد منير إلى القاهرة من جديد بعد انتهاء رحلته العلاجية في برلين العاصمة الألمانية بعد فترة استمرت نحو أسبوعين.

عودة محمد منير من ألمانيا

وأجرى محمد منير أثناء تواجده في ألمانيا بعض الفحوصات والأشعة، للاطمئنان على حالته الصحية ولم يجر عملية جراحية، ومن المقرر أن يحصل على قسط من الراحة التامة حسبما نصحه الأطباء.

ومن المفترض أن يعود محمد منير لاستئناف نشاطه الفني من جديد وذلك بعدما اضطر إلى إلغاء حفله الأخير في الإسكندرية بسبب ظروفه الصحية.

وانتهى منير مؤخرا من تصوير فيديو كليب مع تامر حسني والذي يأتي بعنوان الذوق العالي وهو في مرحلة المونتاج بالوقت الحالي وهو من ألحان محمد رحيم.

ألبوم محمد منير الجديد

وبدأ الكينج محمد منير ، مؤخرا في تجهيز أغاني ألبومه الجديد والمفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، لاستئناف نشاطه الفني ليصبح الألبوم رقم 24 في مسيرته من بعد آخر ألبوماته، التي طرحت في عام 2019 بعنوان “وطن”، بجانب طرحه لعدد من الأغاني المنفردة، وأخرهم أغنية فلسطيني والتي طرحها في وقت سابق دعما للقضية الفلسطينية.