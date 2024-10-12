265 ألف حالة طلاق في مصر خلال 2023.. التعبئة والإحصاء: 2.5٪ نسبة الطلاق للفتيات الأقل من 20 سنة

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد من المؤشرات عن الطلاق في مصر، حيث جاءت نسبة حالات الطلاق للفتيات (18- أقل من 20 سنة) لفترة زواج أقل من سنة إلى 3 سنوات حوالي 2.5% من إجمالي إشهادات الطلاق وعددهم 6403 حالات طلاق.

وعلي جانب آخر كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، أن عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل 929428 عقدًا عـــــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪

عدد حالات الطلاق خلال عام 2023

وبلغت عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.

إجمالي حالات الطلاق طبقًا للحضر والريف:



‌أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150488 حالة عام 2023 تمثل 56.7٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

‌ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.

إشهادات الطـــــــــلاق:



بـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 254923 إشهادًا عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.



‌أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:



1) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 139969 إشهادًا عام 2023 تمثل 54.9٪ من جملة الإشهادات مقابل 145467 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.

2) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 114954 إشهادًا عام 2023 تمثل 45.1٪ من جملة الإشهادات مقابل 113290 إشهادًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

إشهادات الطلاق طبقًا لفئات السن:



1) بالنسبة للمطلقين:



سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهادًا بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهادًا بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

2) بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 44375 إشهادًا بنسبة 17.4 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهادًا بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.







جـ - إشهادات الطلاق طبقًا للحالة التعليمية:



1) بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 89088 إشهادًا تمثل 34.9٪.



2) بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 84419 إشهادًا تمثل 33.1٪.



3. احكام الطلاق النهائية:

‌أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكمًا عام 2023 مقابل 11077 حكمًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪ من جملة الأحكام.

‌ب- بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10519 حكما عام 2023 تمثل 98.5٪ من جملة الأحكام مقابل 10811 حكما عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

‌ج- بلغ عدد أحكام الطلاق فى الريف 164 حكما عام 2023 تمثل 1.5٪ من جملة الأحكام مقابل 266 حكم عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪.

‌د- الخلع سجل أعلى نسبة حكم طلاق حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حكمًا بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق عام 2023.

4. معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى:

‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.5 في الألف عام 2023 مقابل 2.6 في الألف عام 2022.

‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2023.

‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.