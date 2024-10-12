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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية لبحث التعاون

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصًا متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد «الخطيب» بجهود مسؤولي المملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار.

وأوضح الوزير أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عامًا، وتقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

 

ومن جانبه نقل عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تحيات وتقدير الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات أخوية في المقام الأول تضم نسيجًا اجتماعيًا واحدًا للأشقاء في البلدين.

وأضاف «السكران» أن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية،مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجري العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.

حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والسيد أنور بن حصوصة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب والتجارة الخارجية

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