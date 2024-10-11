رؤية الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات (إنفوجراف)

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات.

تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

وتستهدف هذه الرؤية تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات "تخفيض المعدل الضريبي الفعلي والرسوم والأعباء المالية".

واستعرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح المرحلة الأولى من تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات في هذا الإنفوجراف

وأشار الخطيب إلى دراسة أن تكون أي رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل في حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافي الأرباح وليس المبيعات.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.