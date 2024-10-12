السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

وأنت في بيتك، إجراءات بسيطة للحصول على رخصة المرور إلكترونيا

تفاصيل استخراج رخصة
تفاصيل استخراج رخصة مرور وأنت في بيتك،فيتو

أتاحت إدارات المرور بوزارة الداخلية مجموعة من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، وحددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.

وترصد فيتو لقرائها، أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة المرور إلكترونيا وإجراءات الحصول عليها والمستندات المطلوبة تجدها في التقرير. التالي:

 

أولا- أبرز الخدمات التي تقدمها وحدات المرور إلكترونيا


- استخراج رخص التسيير.

- استخراج رخص القيادة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- فحص فنى آلي.

- مستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

 

ثانيا- الإجراءات للحصول علي خدمات المرور إلكترونيا..


- الدخول عبر بوابة مرور مصر، الرابط.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد.

 

ثالثا- الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمات المرور إلكترونيا


- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».
 

رابعا- وحدات المرور المتنقلة ببعض محافظات الجمهورية.

 

- بمحافظة الجيزة  (داندى مول) - (الحصرى - موقف الحافلات) - (ميدان درة - الشيخ زايد) - (ميدان الثورة - الدقى) وبمحافظة مطروح وحدة مرور الإلكترونية (مراسى) - (مطروح). 

-بمحافظة الغربية فى وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا). 

-بمحافظة البحر الأحمر توجد وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة). 

-بمحافظة أسوان توجد وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

- محافظة الإسكندرية، تم تخصيص وحدة المرور فى (كارفور - سيتى سنتر) ووحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة). 

-بمحافظة بورسعيد (الحى الإماراتى).

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ادارات المرور بوزارة الداخلية تراخيص السيارات إلكترونيا بالوحدات الإلكترونية

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