أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، انفجار مسيرة قادمة من سوريا في مرتفعات الجولان الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «اخترقت طائرة مسيرة بدون طيار الأجواء الإسرائيلية، قادمة من سوريا، وسقطت في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان».

وأضاف البيان: «لم تسجل أي إصابات، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة».



مسيرتان تخترقان الأجواء الإسرائيلية

جاء ذلك، فيما دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في مناطق عدة بوسط إسرائيل، بعد تسلل مسيرات، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، في بيان.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قد يُسمع دوي بعض الانفجارات نتيجة محاولات اعتراض المسيرات أو سقوطها.

وأضاف أنه رصد طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان، موضحا أن سلاح الجو تمكن من اعتراض إحداهما بنجاح.

انقطاع الكهرباء

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت، أمس الجمعة، بانقطاع الكهرباء في هرتسليا، شمالي تل أبيب، بعد تفعيل صافرات الإنذار.

ورفعا حالة التأهب القصوى، في حين قامت قوات الشرطة بالاستنفار لتأمين المنشآت، لا سيما مع قرب الأعياد اليهودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل إصابة في مبنى بمنطقة هرتسليا خلال عملية اعتراض المسيرتين.



100 صاروخ من لبنان

وأطلق حزب الله، أمس الجمعة، أكثر من 100 صاروخ من لبنان نحو الجليل وخليج حيفا ومرج ابن عامر خلال ساعة واحدة.

ودوَّت صافرات الإنذار في عشرات البلدات شمالي إسرائيل، وسط استعدادات للاحتفال بعيد الغفران.

واستهدفت رشقة صاروخية لحزب الله قاعدتين عسكريتين في الجولان وقرب حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بعض الصواريخ التي أطلقت من لبنان، بينما سقط عدد منها في مناطق مفتوحة على حيفا وعكا.

وذكرت وسائل إعلام أن مروحيتين عسكريتين إسرائيليتين، كانتا تقلان جنودًا مصابين، هبطتا في وقت سابق، بمستشفى رمبام في حيفا.