الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رياضة

رونالدو يقرب صفقة عالمية من النصر السعودي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

بات النجم البلجيكي كيفين دي بروين، قريبا من تحقيق أمنية قديمة له، باللعب بجوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي برنامج تلفزيوني قديم، تم توجيه سؤال إلى دي بروين يقول "من تفضل اللعب بجواره، ميسي أم رونالدو؟"، ليرد النجم البلجيكي على الفور: "كريستيانو رونالدو".

دي بروين يقترب من النصر السعودي 

و اليوم الأربعاء نشرت شبكة (teamtalk) تقريرًا قالت فيه إن رونالدو طلب من إدارة النصر، التعاقد مع كيفين دي بروين، خلال انتقالات الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن رونالدو أكد في حديثه مع إدارة النصر، أن دي بروين هو القطعة الناقصة في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، ويجب التعاقد معه.

وطلب رونالدو من النصر إغراء دي بروين براتب مضاعف خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة عندما ينتهي عقده مع السيتي.

وينتهي عقد نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

ويحصل النجم البلجيكي، على ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في مانشستر سيتي، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختتمت الشبكة تقريرها بأن النصر على استعداد لدفع ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لصالح بروين، وهو ما سيكون أقل بكثير من أجر رونالدو البالغ 3.4 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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