لن تشتريها مرة أخرى، طرق عمل منظفات منزلية من مواد طبيعية

طرق عمل منظفات منزلية من مواد طبيعية، في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام باستخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة في الحياة اليومية، وخاصةً في مجال التنظيف المنزلي.



يأتي هذا التوجه استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية التجارية على الصحة والبيئة. كما أن بعض الناس يعانون من الحساسية أو التهيج الجلدي بسبب المواد الكيميائية القاسية المستخدمة في منظفات المتاجر.

لحسن الحظ، هناك العديد من البدائل الطبيعية التي يمكن استخدامها لصنع منظفات منزلية فعالة وغير ضارة.





أقوى منظفات طبيعية لمختلف أركان البيت

أكدت الدكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، أن استخدام المنظفات المنزلية المصنوعة من مواد طبيعية ليس فقط خيارًا صحيًا، بل هو أيضًا طريقة اقتصادية وفعالة للحفاظ على نظافة المنزل.

تنظيف البيت، فيتو

باستخدام هذه المواد البسيطة والمتوفرة، يمكن للجميع تحضير منظفات آمنة وفعالة بدون الحاجة إلى الاعتماد على المنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الطريقة في الحفاظ على البيئة من التلوث الكيميائي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمنازل التي تهتم بالصحة.



الخل الأبيض

الخل الأبيض هو أحد أكثر المواد الطبيعية فعالية في التنظيف، وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن استخدامه لتنظيف الأسطح المختلفة في المنزل مثل المطابخ والحمامات.

- منظف عام للأسطح: يمكن مزج نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من الماء في زجاجة رذاذ، ورش الخليط على الأسطح لتنظيفها. يفضل مسح السطح بقطعة قماش نظيفة بعد رش الخل. يساعد هذا المزيج في إزالة البقع والروائح الكريهة، كما يترك الأسطح لامعة.



- تنظيف الزجاج والمرايا: يمكن استخدام مزيج من نصف كوب خل أبيض مع كوب من الماء وملعقة صغيرة من نشا الذرة للحصول على زجاج لامع دون آثار بقايا أو بقع.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

بيكربونات الصوديوم هي مادة طبيعية متعددة الاستخدامات في التنظيف، حيث تعمل على تفكيك الأوساخ والدهون، كما أنها فعالة في إزالة الروائح الكريهة.

- منظف الحمام: يمكن خلط بيكربونات الصوديوم مع الماء لصنع عجينة سميكة تُستخدم لتنظيف الأحواض والمرحاض. يمكن ترك العجينة على السطح لبضع دقائق ثم فركها باستخدام فرشاة أو قطعة قماش، مما يساعد في إزالة الأوساخ والبقع.



- منظف السجاد: لرائحة منعشة في السجاد، يمكن رش بيكربونات الصوديوم بشكل متساوٍ على السطح وتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم كنسها باستخدام المكنسة الكهربائية. هذا المزيج يساعد في إزالة الروائح غير المرغوبة.

الليمون

الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل كمنظف طبيعي ويقتل الجراثيم والبكتيريا. كما أن رائحته منعشة ويضفي لمسة من النظافة الطبيعية في المنزل.

- تنظيف المطبخ: يمكن استخدام عصير الليمون مع الملح لتنظيف أسطح المطبخ والأواني المصنوعة من النحاس أو الألمنيوم. يساعد الليمون في إزالة البقع الصعبة ويترك الأسطح لامعة.



- إزالة الروائح الكريهة من الميكروويف: يمكن وضع شرائح من الليمون في وعاء يحتوي على ماء ووضعه في الميكروويف لبضع دقائق. بعد التبخر، يمكن مسح داخل الميكروويف بسهولة، مما يزيل الروائح والبقع.

زيت الزيتون، فيتو

زيت الزيتون

إلى جانب استخداماته في الطبخ، يعتبر زيت الزيتون منظفًا فعالًا للخشب. يعمل على ترطيب الأسطح الخشبية ويمنحها لمعانًا طبيعيًا.

- ملمع الخشب: يمكن مزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وقطرات من زيت عطري مفضل مثل زيت اللافندر أو الليمون. يتم وضع هذا المزيج على قطعة قماش ناعمة واستخدامه لتلميع الأسطح الخشبية.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتنظيف الأسطح في المنزل.

- منظف مضاد للبكتيريا: يمكن مزج عشر قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ. هذا المزيج يمكن استخدامه لتنظيف وتعقيم الأسطح في الحمامات والمطابخ.

الصابون الطبيعي (صابون القشتالة)

صابون القشتالة هو صابون طبيعي مصنوع من زيوت نباتية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند، وهو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية.

- منظف متعدد الاستخدامات*: يمكن مزج ملعقتين كبيرتين من صابون القشتالة السائل مع كوب من الماء لصنع منظف فعال يمكن استخدامه لتنظيف الأسطح، والأرضيات وحتى غسل الأطباق.