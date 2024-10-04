استخدامات دقيق الأرز للبشرة، وطريقة عمله في البيت

استخدامات دقيق الأرز للبشرة، عديدة، يُعَدّ فهو يمتاز بخصائصه المفيدة التي تساعد على تحسين ملمس البشرة، توحيد لونها، وتقليل مشكلات البشرة الشائعة مثل حب الشباب والبقع الداكنة.



فوائد واستخدامات دقيق الأرز للبشرة



دقيق الأرز

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن دقيق الأرز يعد مكونًا طبيعيًا فعّالًا في روتين العناية بالبشرة، حيث يساعد في تفتيح البشرة، تقشيرها بلطف، وتحسين مرونتها، بالإضافة إلى تهدئة الالتهابات والسيطرة على الزيوت، وهو ما تستعرضه في السطور التالية



تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يُعتبر دقيق الأرز أحد أكثر المكونات الطبيعية فعالية في تفتيح البشرة. يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تفتيح التصبغات الجلدية والبقع الداكنة. الاستمرار في استخدام ماسكات دقيق الأرز يساعد في توحيد لون البشرة بشكل ملحوظ، ويقلل من ظهور البقع الناتجة عن أشعة الشمس.



التخلص من خلايا الجلد الميتة

يعمل دقيق الأرز كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، مما يُحسّن من مظهر البشرة ويجعلها أكثر نعومة ونضارة. يتميز بنعومته مقارنة ببعض المقشرات الأخرى، مما يجعله مناسبًا حتى للبشرة الحساسة.

مكافحة الشيخوخة والتجاعيد

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين B، يساعد دقيق الأرز في تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يساهم في تحسين مرونة الجلد، مما يجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا.

التحكم في الزيوت الزائدة

يُعد دقيق الأرز خيارًا ممتازًا للبشرة الدهنية، حيث يمتص الزيوت الزائدة من سطح الجلد دون أن يسبب جفافًا مفرطًا. يساعد هذا في تقليل لمعان البشرة ويحافظ على نضارتها طوال اليوم.

تهدئة البشرة المتهيجة

من أبرز فوائد دقيق الأرز قدرته على تهدئة الالتهابات وتهيج البشرة، خاصةً للبشرة الحساسة أو التي تتعرض لعوامل بيئية قاسية. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الحكة والاحمرار الناجم عن التعرض لأشعة الشمس أو التحسس.

طريقة تحضير دقيق الأرز في البيت

استخدامات دقيق الأرز

يمكنك صنع دقيق الأرز في المنزل باستخدام الأرز الأبيض أو الأرز البني. اتبعي الخطوات التالية:

- قومي بنقع الأرز في الماء لمدة 4-6 ساعات.

- بعد النقع، قومي بتجفيف الأرز تمامًا.

- باستخدام مطحنة القهوة أو الخلاط، اطحني الأرز حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا.

- قومي بتخزين دقيق الأرز في وعاء محكم للحفاظ عليه لفترة طويلة.

طرق استخدام دقيق الأرز للبشرة

ماسك دقيق الأرز والحليب لتفتيح البشرة

- المكونات ملعقتان من دقيق الأرز، ملعقة كبيرة من الحليب، ملعقة صغيرة من العسل.

- الطريقة: اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على معجون ناعم. ضعي الماسك على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ. استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وموحدة اللون.

ماسك دقيق الأرز والعسل للتقشير

- المكونات: ملعقتان من دقيق الأرز، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة صغيرة من الماء.

- الطريقة: اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج كثيف. ضعي الخليط على الوجه وقومي بتدليك البشرة بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يساعد هذا الماسك على التخلص من الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

ماسك دقيق الأرز وماء الورد للتحكم في الزيوت

- المكونات: ملعقتان من دقيق الأرز، ملعقة صغيرة من ماء الورد، ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- الطريقة: اخلطي جميع المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضعي الماسك على المناطق الدهنية من الوجه، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد. يساعد هذا الماسك في التحكم في إفرازات الدهون وتقليل لمعان البشرة.



