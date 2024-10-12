هاريس تعتزم تأسيس مجلس استشاري يضم جمهوريين، وتكشف عن مهمته

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، مرشحة عن الحزب الديمقراطي، تأسيس مجلس استشاري يضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات.

وذكرت هاريس، أمس الجمعة، أنها في حال انتخابها، ستؤسس مجلسًا استشاريًّا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.

وقالت هاريس، في أثناء حديثها خلال فعالية في أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها، إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.

وأضافت: «لا أريد أشخاصًا يوافقون على أي شيء، أريد أن يأتي الناس ويفحصون الأفكار».

وتابعت: «سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة، والقيام بالعمل اللازم».

وكانت هاريس قد سافرت إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي، بدأت من يوم الأربعاء، حتى يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، بين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وناشد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أصحاب البشرة السمراء دعم هاريس.

جاء ذلك خلال نشاط انتخابي في بيتسبرج، يوم الخميس، في بداية جولة للولايات المتأرجحة من أجل دعم المرشحة الديمقراطية.



انتقاد ترامب

ووجه أوباما انتقادًا لاذعًا لخليفته الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أوباما: «سمعت تقارير تفيد بأن هناك حماسا أقل تجاه هاريس مقارنة بما كان عليه تجاه ترشيحه هو نفسه، وأن بعض أصحاب البشرة السمراء يفكرون في عدم المشاركة في الانتخابات».

وأضاف: «بعض هذه الأقاويل تجعلني أفكر – وأنا أتحدث إلى الرجال مباشرة – جزء من هذا يجعلني أفكر أنه، حسنا، لا تستحسنون فكرة أن تتولى سيدة منصب رئيس، وتطرحون بدائل أخرى وأسباب أخرى لذلك».

وأضاف أن اتجاه ترمب للتقليل من شأن الأشخاص لا يعد قوة حقيقية.

وأوضح: «أنتم تفكرون بالابتعاد أو دعم شخص آخر لديه تاريخ في تشويه سمعتكم، لأنكم تعتقدون أن هذه دلالة على القوة، لأن هذا معنى الرجولة، ازدراء النساء هذا غير مقبول».

ويشار إلى أن أوباما جعل ولاية بنسلفانيا أولى محطات جولته الانتخابية، قبل أقل من 4 أسابيع على يوم الانتخابات.

ووصف أوباما المرشحة هاريس بالقائدة التي أمضت حياتها في الكفاح بالنيابة عن الأشخاص الذين يحتاجون صوتا وفرصة، كما قال إن كامالا مستعدة لهذا المنصب مثل أي مرشح تمامًا.