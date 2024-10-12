السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هاريس تعتزم تأسيس مجلس استشاري يضم جمهوريين، وتكشف عن مهمته

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فيتو

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، مرشحة عن الحزب الديمقراطي، تأسيس مجلس استشاري يضم جمهوريين لإبداء ملاحظات حول السياسات.

وذكرت هاريس، أمس الجمعة، أنها في حال انتخابها، ستؤسس مجلسًا استشاريًّا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإبداء الملاحظات حول السياسات.

وقالت هاريس، في أثناء حديثها خلال فعالية في أريزونا للجمهوريين الذين يدعمون حملتها، إنها ستضم جمهوريا إلى حكومتها.

وأضافت: «لا أريد أشخاصًا يوافقون على أي شيء، أريد أن يأتي الناس ويفحصون الأفكار».

وتابعت: «سأنشئ مجلسا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة، والقيام بالعمل اللازم».

وكانت هاريس قد سافرت إلى نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية في الجنوب الغربي، بدأت من يوم الأربعاء، حتى يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، بين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس.

وناشد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أصحاب البشرة السمراء دعم هاريس.

جاء ذلك خلال نشاط انتخابي في بيتسبرج، يوم الخميس، في بداية جولة للولايات المتأرجحة من أجل دعم المرشحة الديمقراطية.


انتقاد ترامب

ووجه أوباما انتقادًا لاذعًا لخليفته الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أوباما: «سمعت تقارير تفيد بأن هناك حماسا أقل تجاه هاريس مقارنة بما كان عليه تجاه ترشيحه هو نفسه، وأن بعض أصحاب البشرة السمراء يفكرون في عدم المشاركة في الانتخابات».

وأضاف: «بعض هذه الأقاويل تجعلني أفكر – وأنا أتحدث إلى الرجال مباشرة – جزء من هذا يجعلني أفكر أنه، حسنا، لا تستحسنون فكرة أن تتولى سيدة منصب رئيس، وتطرحون بدائل أخرى وأسباب أخرى لذلك».

وأضاف أن اتجاه ترمب للتقليل من شأن الأشخاص لا يعد قوة حقيقية.

وأوضح: «أنتم تفكرون بالابتعاد أو دعم شخص آخر لديه تاريخ في تشويه سمعتكم، لأنكم تعتقدون أن هذه دلالة على القوة، لأن هذا معنى الرجولة، ازدراء النساء هذا غير مقبول».

ويشار إلى أن أوباما جعل ولاية بنسلفانيا أولى محطات جولته الانتخابية، قبل أقل من 4 أسابيع على يوم الانتخابات.

ووصف أوباما المرشحة هاريس بالقائدة التي أمضت حياتها في الكفاح بالنيابة عن الأشخاص الذين يحتاجون صوتا وفرصة، كما قال إن كامالا مستعدة لهذا المنصب مثل أي مرشح تمامًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الحزب الديمقراطي مجلس استشاري الحزبين الديمقراطي والجمهوري دونالد ترمب اصحاب البشرة السمراء

الأكثر قراءة

هيتأخر شوية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

زيادة من 10 إلى 14 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان

قبل افتتاحها رسميا، محافظة الجيزة تنشر صورا حصرية لمحطة قطارات بشتيل

جزر القمر ينتزع فوزا ثمينا أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية