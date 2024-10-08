الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

رأى غير متوقع من ساويرس في هاريس وترامب

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن عدم تأييده أو دعمه لمرشحي الانتخابات الأمريكية سواء كامالا هاريس أو دونالد ترامب لمآخذ جوهرية.

 

رأي ساويرس في هاريس وترامب

وقال “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:""سواء كامالا هاريس أو ترامب الإتنين أنيل من بعض، أمريكا بكل جبروتها كل مرة تطلع لنا قبل كل انتخابات بشخصين أسوأ من بعض".

 

شخصية هاريس وهدف ترامب

ولفت ساويرس: "كامالا هاريس هبلة ويظهر ذلك في شخصيتها وتصريحاتها وترامب عايز يكبر إسرائيل ومش عارف عايز يكبرها إزاي وعلى حساب مين ومين في المنطقة اللي هيسمح له بكده، لكن في النهاية كلهم بيحاولوا يتقربوا من اللوبي اليهودي ويكسبوا وده ودعمه".

 

 

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

بعد حديثه عن إسرائيل بالأمم المتحدة، ساويرس يوجه رسالة لوزير خارجية الأردن

 

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