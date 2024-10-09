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خارج الحدود

رويترز: حملة هاريس تجمع مليار دولار منذ ترشحها للرئاسة

كامالا هاريس، فيتو
كامالا هاريس، فيتو

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس واللجان السياسية ذات الصلة جمعت مليار دولار منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

 

حملة هاريس تجمع مليار دولار 

ومنذ أن حلت هاريس محل الرئيس جو بايدن في 21 يوليو، تدفقت الدولارات على خزائن حملتها ولجان العمل السياسي التابعة لها والحزب الديمقراطي بوتيرة غير مسبوقة.

وجمعت هاريس 25 مليون دولار في اليوم الذي اختيرت فيه مرشحة للحزب وجمعت 500 مليون دولار في نحو شهر، وفق الوكالة.

وجمع الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري 130 مليون دولار في أغسطس، تاركين 295 مليون دولار نقدا في متناول اليد في نهاية ذلك الشهر، مقابل 404 ملايين دولار لهاريس والديمقراطيين.

ولا يزال سباق هاريس ضد ترامب متقاربا، مع تضاؤل فارق تقدمها على المستوى الوطني حسبما أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس.

وقال المصدر إن حجم الأموال يعكس حماس المتبرعين في انتخابات الخامس من نوفمبر. ويستخدم المال في الإعلانات والعمليات في الولايات المتأرجحة وطاقم العاملين في كل حملة.

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