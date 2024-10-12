أول تعليق من مروان عطية بعد الفوز على موريتانيا

منتخب مصر، هنأ مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر، الجهاز الفني واللاعبين بالفوز على موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: موريتانيا فريق قوي ومنظم للغاية ولاعبيه على درجة عالية من القوة البدنية".

وأضاف: “تمكننا من التحكم في الكرة وفتح ثغرات في الملعب قدر الإمكان لننجح في التسجيل”.



وتابع: "بين الشوطين تمكنا من تحديد ما بُني عليه خطة المنافس وبالتالي تحكمنا في الكرة وتدويرها في الشوط الثاني ساعدنا على الفوز".

وواصل: "مباراة الإياب في موريتانيا ستكون صعبة والذهاب هنا لم يكن سهلًا. موريتانيا فريق منظم ويختلف عن بعض الفرق العشوائية".

واختتم: "نسعى لتحقيق الفوز هناك وإن لم نتمكن من ذلك سنحاول العودة بنقطة التعادل".

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

و كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حال الخسارة بالمواجهات المقبلة.