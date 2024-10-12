أنباء عن هجوم سيبراني واسع على مؤسسات إيرانية بما فيها منشآت نووية

أفادت قناة "العربية " السعودية، مساء اليوم، بتردد أنباء عن تعرض مؤسسات إيرانية بما فيها منشآت نووية، لـ هجوم سيبراني واسع.

أنباء عن هجوم سيبراني على مؤسسات إيرانية

جاءت أنباء تعرض المؤسسات الإيرانية لهجوم سيبراني، وسط تخوفات من تداعيات رد إسرائيلي قوي على إيران، خصوصًا في حال تعرضت المنشآت النووية أو منشآت النفط في إيران لـ ضربة إسرائيلية.

تخوفات أمريكية من توسع الرد الإسرائيلي على إيران

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية صرحت في وقت سابق، إنها تحث اسرائيل على أن يكون الرد على إيران يقتصر على الأهداف العسكرية، لا منشآت مدنية، وخصوصا النفطية والنووية.

أعلنت الولايات المتحدة فى وقت سابق اليوم، فرض سلسلة عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

عقوبات أمريكية على قطاعى النفط والبتروكيماويات الإيرانيين

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف قطاع البتروكيماويات برمته، إضافة إلى 20 ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة جانيت يلين قولها: "تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم".

ومن شأن قرار العقوبات الأمريكية، أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.