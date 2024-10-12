جزر القمر ينتزع فوزا ثمينا أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا

سقط منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وأحرز هدف جزر القمر رفيفي سعيد في الدقيقة 63.

تشكيل منتخب تونس أمام جزر القمر

وخاض فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل الأساسي بكل من:

- حارس المرمى: آمان الله مميش

- الدفاع: رائد بوشنيبة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – محمد أمين بن حميدة

- الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – حمزة رفيعة

- الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

ويعاني منتخب تونس عدة غيابات بسبب الإصابات التي ضربت كلا من: ديلان برون ويان فاليري وعلي العابدي وإلياس سعد وهيثم الجويني.

ويلعب منتخب تونس مباراته المقبلة في التصفيات، أمام جزر القمر أيضا يوم 15 أكتوبر الجاري.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب جزر القمر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.



وغاب عن منتخب تونس كل من علي العابدي وإلياس سعد وديلان برون وعلي يوسف للإصابة، نجوم أندية نيس الفرنسي وسانت باولي الألماني وساليرنيتانا الإيطالي وهاكين السويدي على الترتيب، وسيعول البنزرتي فى مباراة اليوم على القوة الضاربة في خط الوسط بقيادة إلياس السخيري وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان بجانب عودة حنبعل المجبري مع سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.