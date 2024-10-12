السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جزر القمر ينتزع فوزا ثمينا أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو

سقط منتخب تونس أمام  جزر القمر بهدف دون رد  في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وأحرز هدف جزر القمر رفيفي سعيد في الدقيقة 63.

 

تشكيل منتخب تونس أمام جزر القمر 

وخاض فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل الأساسي بكل من:

- حارس المرمى: آمان الله مميش
- الدفاع: رائد بوشنيبة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – محمد أمين بن حميدة

- الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – حمزة رفيعة

- الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

ويعاني منتخب تونس عدة غيابات بسبب الإصابات التي ضربت كلا من: ديلان برون ويان فاليري وعلي العابدي وإلياس سعد وهيثم الجويني.

ويلعب منتخب تونس مباراته المقبلة في التصفيات، أمام جزر القمر أيضا يوم 15 أكتوبر الجاري.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب جزر القمر في المركز الثاني برصيد  5 نقاط.


وغاب عن منتخب تونس كل من علي العابدي وإلياس سعد وديلان برون وعلي يوسف للإصابة، نجوم أندية نيس الفرنسي وسانت باولي الألماني وساليرنيتانا الإيطالي وهاكين السويدي على الترتيب، وسيعول البنزرتي فى مباراة اليوم على القوة الضاربة في خط الوسط بقيادة إلياس السخيري وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان بجانب عودة حنبعل المجبري مع سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كأس أمم أفريقيا 2025 بن رمضان هيثم الجويني تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا حمادي العقربي جزر القمر ديلان برون حمد علي بن رمضان تصفيات أمم إفريقيا 2025

مواد متعلقة

الكاميرون يسحق كينيا برباعية بتصفيات أمم إفريقيا

الأهلي يفوز بثلاثية أمام حرس الحدود وديا استعدادا للسوبر المصري

الكاميرون تتقدم بثلاثية أمام كينيا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا

الخطيب يظهر في مران الأهلي استعدادا للسوبر المصري

الدوسري والبريكان يقودان منتخب السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

قبل افتتاحها رسميا، محافظة الجيزة تنشر صورا حصرية لمحطة قطارات بشتيل

جزر القمر ينتزع فوزا ثمينا أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

حفاظًا على سلامة المارة، محافظة الجيزة تجري صيانة عاجلة لكوبري عباس (صور)

في انتظار الأوامر، تحديد موعد الرد الإسرائيلي على إيران والكشف عن الأهداف المحتملة

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

منوعات

المزيد

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية