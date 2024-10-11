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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، شوط أول سلبي بين غينيا بيساو ومالي

منتخب مالي
منتخب مالي

تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره مالي بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.  

تشكيل مالي أمام غينيا بيساو 

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نيجيريا يفوز على ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا 

فاز منتخب نيجيريا على نظيره  الليبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.  

سجل هدف نيجيريا اللاعب فيسايو باشيرو في الدقيقة 86. 

مدغشقر وجامبيا في تصفيات أمم أفريقيا 

تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب جامبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.  

وسجل هدف منتخب مدغشقر اللاعب كوتورير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من  الشوط الأول، وتعادل منتخب جامبيا في الدقيقة 7+90 عن طريق يانكوبا مينته. 

موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني

تعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنيتجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80. 

غينيا الاستوائية تفوز علي ليبيريا 

فاز منتخب غينيا الاستوائية علي نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

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