دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تتقدم على البوسنة والهرسيك بثنائية في الشوط الأول (صور)
تقدم منتخب ألمانيا على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة لـ دوري الأمم الأوروبية.
سجل ثنائية ألمانيا دينيز أونداف في الدقائق 30 و36.
تشكيل منتخب ألمانيا أمام البوسنة والهرسك
اليونان يفوز على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
وفاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.