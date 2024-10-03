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رياضة

القندوسي يتصدر قائمة الجزائر في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

كشف منتخب الجزائري بقيادة المدير الفني فلاديمير بيكوفيتش قائمة اللاعبين لمباراتي توجو في الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وجاءت قائمة الجزائر لمباراتي توجو بحضور أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وضمت كل من..

ويلعب منتخب الجزائر مع توجو يوم 10 أكتوبر في عنابة قبل أن يلعب مباراة الجولة الرابعة في لومي بتوجو يوم 14 من الشهر نفسه.

كما أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة اللاعبين لمباراتي أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب.

وشهدت القائمة استبعاد ثنائي الأهلي يحيى عطية الله وأشرف داري، فيما تواجد لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

قائمة المغرب

ويخوض منتخب المغرب مواجهتي إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وضمن المشاركة مسبقا لكنه يخوض التصفيات بغرض تحضير الفريق.

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