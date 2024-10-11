الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يصدر بيانا بشأن استهداف قوات "اليونيفيل"

اليونيفيل،فيتو
اليونيفيل،فيتو

قال  جيش الاحتلال  الإسىرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه يجري مراجعة شاملة بعد إخطاره بأن اثنين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل أصيبا عن غير قصد في جنوب لبنان.

الاحتلال يعلق علي إصابة اليونيفيل 

وزعم جيش الاحتلال في بيانه، أنه تم الإبلاغ  بإصابة اثنين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن غير قصد أثناء القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان.

 ويعرب الجيش عن قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع، ويجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل 

 

وأكد لاحقا أنه أصدر توجيهات لجنود اليونيفيل بدخول أماكن محمية والبقاء فيها قبل ساعات من الواقعة.

انفجارين قرب نقطة مراقبة جنوبي لبنان

 

يأتي ذلك بعد إعلان اليونيفيل اليوم الجمعة، عن إصابة اثنين من عناصره في انفجارين قرب نقطة مراقبة جنوبي لبنان.

وحذرت "اليونيفيل" من أنّ "الحوادث" الأخيرة في جنوب لبنان تعرض قواتها لـ"خطر شديد"، مشيرة إلى سقوط عدة حواجز في موقع 1-31 القريب من الخط الأزرق في اللبونة، بعدما ضربت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي محيط الموقع ودخلت دباباته.

وقالت إن "هذا تطور خطر، والقوة تؤكد ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي  وممتلكاتها".

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