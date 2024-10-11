الجزائر يكتسح توجو بخماسية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره توجو بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد 19 مايو.



أهداف مباراة الجزائر وتوجو

وافتتح منتخب توجو التسجيل عن طريق تيباولت كليدجي في الدقيقة 11 قبل أن يرد المنتخب الجزائري بخمسة أهداف.

وسجل خماسية الجزائر سعيد بن رحمة (هدفين) وحسام عوار وأمين جويري ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 29 و55 و68 و86 و95.



بتلك النتيجة يواصل منتخب الجزائر تربعه على عرش ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز على غينيا الاستوائية وليبيريا في الجولتين الأولى والثانية.

فيما يتجمد رصيد منتخب توجو عند نقطتين محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخبا الجزائر وتوجو في المجموعة السادسة التي تضم إلى جوارهما منتخبي غينيا الاستوائية وليبيريا.

ويشارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا 48 منتخبًا، تم تقسيمها لـ12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات الأمم الإفريقية.