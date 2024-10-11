ارتفاع أسعار الذهب العالمية في البورصة ختام تعاملات اليوم الجمعة

واصل الذهب مكاسبه في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بعد صدور أحدث بيانات عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الجمعة، ومع تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2647.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة تقريبا إلى 2665 دولارا.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبقيت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في سبتمبر، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

المعادن النفيسة

ويتجه الذهب صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تراجعت الأسعار من مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار الذي سجلته الشهر الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.41 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 979.20 دولار. ويتجه المعدنان إلى تكبد خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071 دولارا، وصعد نحو ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع.