تحذير عاجل لأصحاب المحال التجارية بشأن التراخيص القديمة والمنتهية في الشرقية

أكد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، أن المسئولين بالأجهزة التنفيذية من إدارة المتابعة الميدانية، ومركز إصدار التراخيص برئاسة المركز، شنوا حملة لغلق المحال التجارية غير المرخصة والمنتهية ترخيصها.

تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019

وذلك بعد أن تم إنذارهم، تفعيلا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وكذلك المحلات التجارية القائمة بمبان مخالفة حيث تم إغلاق عدد من المحلات التجارية بالشمع الأحمر بمناطق شارع الغشام ـــ وشارع طلبة عويضة برئاسة المركز والمدينة لعدم السير في اجراءات الترخيص وانتهاء مدة الترخيص

نداء لاصحاب المحلات بالزقازيق سرعة الترخيص

وأهاب رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمواطنى المركز أصحاب المحال التجارية غير مرخصة أو المنتهية ترخيصها أو الحاصلة على ترخيص قديم بالتوجه إلى مركز إصدار التراخيص برئاسة مركز ومدينة الزقازيق

وذلك للسير في إجراءات الترخيص والاستفادة من المميزات والتسهيلات التى بالقانون الجديد، وأصحاب المباني المخالفة والتي بها محلات بالتقديم لإنهاء إجراءات التصالح.

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