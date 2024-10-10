مصرع طالب من جنسية عربية في حادث أليم، وكلية طب الزقازيق تنعاه

لقي طالب يدعى "أحمد تامر محمد جبر البدوي" يحمل الجنسية الأردنية بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية مصرعه إثر حادث أليم.

من جانبه نعى الدكتورأحمد محمد الهادي محمد عناني، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية الفقيد.

مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية ينعى الطالب الفقيد

وكتب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى أنعى الطالب أحمد تامر محمد جبر البدوي، الأردني الجنسية والمقيد بالفرقة الثالثة بالكلية الذي توفاه الله اليوم في حادث أليم”.

وأضاف: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".



جامعة الزقازيق تكشف حقيقة تدريس مادة التربية العسكرية للطالبات

أثيرت حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك في محافظة الشرقية، خلال الأيام الماضية، بعد تداول منشورات تحدثت عن تدريس التربية العسكرية للبنات بجامعة الزقازيق أسوة بالذكور.

وأثيرت موجة الجدل هذه بسبب رغبة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة حقيقة الأمر.

تدريس مادة التربية العسكرية للفتيات.. جدل ساخر عبر مواقع التواصل في الشرقية

وبهذا الصدد، أصدرت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، بيانا بشأن، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وجاء نص البيان كالتالي: “في إطار ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس مادة التربية العسكرية للطالبات في جامعة الزقازيق، تؤكد الجامعة أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة والمراجعة من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن حتى تاريخه”.

إذ تناشد الجامعة جميع الأطراف المعنية وأبنائها من الطلاب والطالبات بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية للجامعة قبل تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالعملية التعليمية أو القرارات الأكاديمية وضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.

