خبير: التغييرات في قواعد العملات والمعدن الأصفر وراء انتعاش صناديق الاستثمار في الذهب

وصل عدد صناديق الاستثمار في الذهب في مصر إلى 3 صناديق، ليرتفع عدد المستثمرين فيها بعد صياغة القواعد المنظمة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر خلال مايو 2023، ووصل عدد المستثمرين في صناديق الذهب حتى أغسطس 2024، ارتفع إلى 131 ألفا، وذلك بقيمة استثمارات بلغت 925 مليون جنيه.

والصناديق موزعة بين 3 صناديق، هي صناديق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، صندوق «ذهب» الذي طرحته شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية المصرية، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري الحكومي في مجال إدارة الأصول، بينما أطلقت أزيموت مصر ‏ أول صندوق للاستثمار في الذهب في 21 مايو 2023.

وتختلف السياسة الاستثمارية للصناديق الثلاثة، حيث يستثمر «AZ gold» حتى 95% من الأموال المستثمرة في الذهب، و5% لتلبية طلبات الاسترداد، بينما يستثمر سبائك بحد أدنى 80% في الذهب، وحد أقصى 20% في أدوات مالية قصيرة الأجل، كالودائع وأذون الخزانة، في حين يستثمر صندوق «ذهب» بحد أدنى 80% وحد أقصى 95% للاستثمار في الذهب، وحد أدنى 5% وحد أقصى 20% للاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل مثل سبائك.

وتهدف صناديق الاستثمار في الذهب إلى إعادة التوازن لسوق الذهب المحلي، وتعزيز استقراره. كما تسعى إلى توفير بدائل ادخارية.

الذهب هو مخزن القيمة الأكثر قبولا ومصداقية

وقال محمد دشناوى خبير أسواق المال: "زيادة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب سواء على مستوي مصر أو الوطن العربي أو العالم عموما وهو أمر طبيعي فالذهب هو مخزن القيمة الأكثر قبولا ومصداقية وكذلك تاريخيا فالذهب هو القيمة التي يقاس عليها أي قيمة في التعاملات منذ بدء التاريخ وحتى الآن".

وأضاف: "لكن هذا الأمر تغير بعد أن طغى الدولار منفردا على التعاملات العالمية وتحول الدولار القيمة الأكثر قبولا في التقييم إلا أن الذهب حافظ على مكانته لدى الدول والمستثمرين والمدخرين لأنهم يعلمون أن الدولار كورقة ليست قابلة أن تستمر تحديد القيمة، وذلك لأن قيمة الدولار تأتي من 4 مصادر رئيسية وهي: قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا غير مستدام أن يحافظ على وضعه، واستمرار سيطرة وهيمنة القوة الأمريكية كما هي وكذلك المنافسون، والقبول العام والثقة في الفيدرالي والدولار كعملة احتياطي، واستمرار النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي.

وتابع: "هذه العوامل حدثت بها متغيرات كثيرة وأصبحت غير موجودة وطبيعي أن تتغير قواعد اللعبة وأهم ما في قواعد اللعبة التغيرات التي ستحدث في علاقة العملات،وكذلك المتغيرات الناتجة من التباطؤ واحتمالات الركود المحتمل وبالتالي يحدث طلب على التحوط في الذهب وذلك ليس من قبل الخبراء كما كان بالماضي فاليوم أصبح مطلبا لدى العامة وهنا يخلق طلبا وبالتالي يأتي العرض في صورة صناديق الاستثمار".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أي استثمار سواء ذهب أو غيره يأتي بنجاح وفشل من وقت لآخر حسب الظروف والثابت في الأسواق عدم الثبات وهذا يجب أن يفهمه وإن كان في الأجل القريب فإن نجاحه شبه مضمون طبقا للعوامل المذكورة أعلاه.

وفيما يخص أسعار الذهب أوضح أنه يجب النظر إليه ليس كمعدن يأتي سعره بناء على العرض والطلب والحاجة إليه فالذهب مخزن للقيمة ووسيط مقبول وارتفاع سعره من 35 دولار الى 2680 دولارا فهذا طبيعي وبطريقة بسيط لحساب السعر المقبول بعيدا عن العوامل الأخرى.

مزايا صناديق الاستثمار في الذهب

وتلبي صناديق الاستثمار في الذهب، احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.حيث ان الذهب يُعد من أصول الملاذ الآمن، وتفتح صناديق الاستثمار آفاقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب تقليل المخاطر التي يواجهها المستثمرون وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وتلعب هذه الصناديق دورًا في ضبط سعر الذهب محليًا وتنظيم السوق من خلال قنوات استثمارية رسمية معتمدة، ما يساهم في تحسين مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات.

وفيما يتعلق بآلية عمل صناديق الاستثمار في الذهب، ا تُعد أدوات استثمارية متخصصة، حيث يُطرح الاكتتاب في وثائق هذه الصناديق من خلال البنوك والشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتم توجيه الحصيلة المتأتية من الاكتتاب إلى شراء الذهب بغرض تحقيق أعلى عوائد ممكنة للمستثمرين. وأبرز التقرير أن من أهم أهداف هذه الصناديق هو تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمواطنين، وزيادة مستويات الشمول المالي، مع وجود رقابة وتنظيم يضمن حماية استثمارات الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شراء وثائق الاستثمار يتم بسهولة، حيث يُفتح حساب استثماري لدى الشركة التي تتولى توزيع الوثائق، ويتم توقيع استمارة خاصة بالاستثمار، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق ذهب.