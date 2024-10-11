مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

شهد مباراة النادي الأهلي ونظيره وادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة النسائية مشادة عنيفة بين لاعبات الفريقين.

وجاءت المشادة بعد احتكاك بين لاعبات الأهلي ووادي دجلة ليتطور الأمر وتتدخل الحكم بالإنذارات.

تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر ونادين غازي وجنى محمود

الأهلي يفوز على الزمالك

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت في الجولة الأولى من مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا أكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة.