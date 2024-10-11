الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

مشادة عنيفة بين لاعبات
مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة

شهد مباراة النادي الأهلي ونظيره وادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة النسائية مشادة عنيفة بين لاعبات الفريقين. 

وجاءت المشادة بعد احتكاك بين لاعبات الأهلي ووادي دجلة ليتطور الأمر وتتدخل الحكم  بالإنذارات. 

تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر ونادين غازي وجنى محمود

الأهلي يفوز على الزمالك 

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت في  الجولة الأولى من مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا أكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91. 

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي وادي دجلة دورى الكرة النسائية

مواد متعلقة

الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مبارياته في السوبر المصري

الأهلي يأمل في سرعة إنهاء التعاقد مع الجناح المحلي لهذا السبب

الأكثر قراءة

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر وموريتانيا (فيديو)

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

منوعات

المزيد

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية