استشهاد وإصابة 5 جنود بالجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية ببلدة كفرا
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة كفرا- الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى.
جيش الاحتلال يقصف موقعا للجيش اللبناني
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استهدفت غارة إسرائيلية، منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وجاء ذلك ردا علي إعلان حزب الله، استهداف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في كريات اليعازر في حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.
اندلاع حرائق في مواقع عدة بالجليل الأعلى
وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، برصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في آخر رشقة.
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